MAM recebe exposição internacional de arte sacra e contemporânea

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) recebeu na noite da sexta-feira, 5, a exposição do artista plástico, fotógrafo e pintor internacional Vik Muniz.

As 20 telas revisitam a arte sacra e foram criadas a partir de milhares de recortes de catálogos de exposições, resultando em imagens de Jesus Cristo, São Miguel Arcanjo, São Pedro, Nossa Senhora, entre outros santos.

A exposição já passou por São Paulo e Tókio, no Japão, e está em cartaz, simultaneamente, em Salvador e Avignon, na França.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social do governo do estado (Secom), a obra de Vik Muniz foi feita para salvar uma creche que atende a 500 crianças da favela do Vidigal, Rocinha e Parque da Cidade, no Rio de Janeiro.

