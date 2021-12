MAM promove série de atividades em homenagem ao Dia do Índio

Em homenagem ao Dia do Índio, comemorado nesta quarta-feira, 19, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em parceria com Centro Cultural Solar Ferrão, realizará durante o mês de abril o "Tributo ao Indígena Brasileiro", com uma série de atividades dedicadas aos povos indígenas.

Na quarta e quinta, 20, a etnomusicóloga Emília Biancardi vai ministrar a aula pública "O som dos esquecidos", quando será feita uma oficina de manuseio de instrumentos, dança indígena e apresentação da Orquestra Museofônica, com participação de alunos da Escola Estadual Severino Vieira e de moradores da Gamboa, das 14h às 16h, no Casarão do MAM.

Além das aulas, até o dia 30 de abril os visitantes vão poder conferir a mostra "Máscaras indígenas que tocam", na Galeria Subsolo do MAM, onde quatro máscaras adquiridas no Amazonas e recriadas pela etnomusicóloga estarão expostas. Entre alguns objetos, está a Máscara Chocalho Amazônico, que é feita em madeira, fibra vegetal, sementes e penas. Geralmente são utilizadas em cerimoniais e representam personagens da mitologia indígena. A visitação poderá ser feita de terça a domingo, das 13h às 18h, gratuitamente.

