MAM-BA prepara curso para formação de jovens curadores

Quando as cortinas e os corredores se abrem, a performance acontece, o filme chega ao fim, a arte provoca sensações e reflexões. A experiência é a última etapa do processo que se inicia a partir da elaboração de um projeto curatorial.

Com o objetivo de acompanhar todas as etapas da concepção de cinco projetos, incentivando a formação de jovens curadores, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) lançou o edital Museu-Escola Lina Bo Bardi | Formação para Curadores, que teve inscrições encerradas no último dia 20.

A proposta foi contemplada pelo Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais - 10ª Edição, recebendo um valor de R$ 100 mil para investimento na qualificação dos cinco selecionados. Os resultados serão divulgados no dia 24 de fevereiro e as atividades terão início no dia 24 de março.

"A ideia é que, durante os seis meses de formação, cada participante desenvolva um projeto curatorial de sua própria autoria, passando por todas as etapas, acompanhado pelos três orientadores", explica Ayrson Heráclito, que coordenará o curso junto com Márcio Harum (SP) e Rodrigo Moura (MG).

"Serão encontros presenciais e virtuais que estimularão a discussão, reflexão e desenvolvimento do projeto. Sem dúvidas, iremos levar um pouco da nossa experiência pessoal para dialogar e cada caso vai demandar uma metodologia específica", complementa o artista.

Ele afirma que o curso é voltado para novos curadores e que a proposta surgiu a partir de uma grande demanda local. "Em Salvador, temos poucos curadores e eles estão muito dispersos. Faltam opções de formação", considera.

Outro fato interessante a ser destacado é a diversidade de linguagens contempladas. "Quando se fala de curadoria em artes visuais, as pessoas pensam logo em exposições. O conceito de artes hoje é muito amplo, queremos estimular novos formatos e o diálogo entre linguagens", afirma.

Os projetos submetidos no processo seletivo não são, necessariamente, os que serão acompanhados no processo. Ao final, as propostas poderão ser contemplados pelo MAM para serem executadas.

