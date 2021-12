MAM-BA lança projeto em celebração ao Mês da Consciência Negra

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) comemora o Mês da Consciência Negra com uma vasta programação. Nesta quinta-feira, 10, na Galeria 3, será lançado o projeto “MAMcestralidade” com a abertura da exposição "Caminhos" do artista plástico Roddolfo Carvalho.

Uma série de atividades gratuitas será oferecida nos diversos espaços do museu até o dia 30 de novembro. Entre as atrações estão shows musicais com Lazzo Matumbi, palestras, oficinas, mesas redondas e saraus.

O projeto tem como objetivo promover encontros para dar novos significados aos elementos estéticos, saúde, música, religiosidade e culinária, entre outras características culturais africanas.

