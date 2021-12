MAM abre 2ª etapa de inscrições em oficinas culturais nesta quarta

Começam nesta quarta-feira, 8, as inscrições gratuitas e online para a 2ª Etapa 2021 das Oficinas do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Bahia). Nesta segunda fase, mais dois artistas baianos completam a programação: J. Cunha, com o curso ‘Processos Criativos em Cenografia, Pintura e Desenho’ e Maxim Malhado, com o curso ‘Processos Criativos …canteiro de obras… instalações’.

As inscrições devem ser realizadas através do site de oficinas do MAM. O curso de J. Cunha começa no dia 29 de setembro e será sempre às quartas-feiras. Já o de Maxim Malhado começa no dia 30 de setembro e acontecerá às quintas-feiras. O horário das duas oficinas será sempre das 14h30 às 17h30.

As aulas dos artistas serão online e presenciais, a depender das determinações das autoridades sanitárias municipal, estadual e federal para os próximos meses. Tanto Cunha, quanto Malhado estão com trabalhos expostos na atual mostra ‘O Museu de Dona Lina’, que tem entrada gratuita até 10 de dezembro, no MAM-Bahia.

Na oficina de J. Cunha serão apresentados projetos, desenhos, pinturas, peças gráficas, cenografias e figurinos da sua extensa carreira que completa 55 anos em 2021, destacando processos criativos e materiais. Ele possui experiência de 25 anos como designer gráfico e responsável pela identidade visual do bloco afro Ilê Aiyê.

A intenção é que os alunos realizem seus processos criativos em casa e que durante as últimas cinco aulas apresentem suas propostas e projetos de forma prática, sob a orientação de Cunha.

Já Maxim Malhado propõe um processo de reflexão e criação baseado no processo artístico. A ideia seria atravessar quintais, terreiros, tanto no interior da Bahia, como no interior de cada um dos participantes, buscando lugares, nomes, letras, palavras e objetos.

As apresentações contemplarão as mais diversas linguagens interconectadas, com intenção de trabalhar com escrita, pintura, desenho, escultura, instalação, canções e performances poéticas.

