Malvino Salvador e Klara Castanho gravam Amor à Vida

As gravações de Amor à Vida, próxima novela das 21h, seguem a todo vapor nos sets da Globo. Nesta segunda-feira, 22, os atores Malvino Salvador e Klara Castanho, que vivem pai e filha, contracenaram pela primeira vez. Na trama, Malvino interpreta Bruno e Klara dá vida a Paulinha, já a personagem de Paolla Oliveira, Paloma, é mãe biológica da garota, mas não sabe.



Na primeira fase da novela, Paloma terá um romance com o aventureiro Ninho (Juliano Cazarré) e ficará grávida. Na hora do nascimento, seu ambicioso irmão, Félix (Mateus Solano) dará um sumiço no bebê e ela pensará que sua filha morreu no parto. Mas, na verdade, a menina está viva e foi encontrada por Bruno, um homem que sofreu uma terrível perda no passado e reencontrou a felicidade quando Paulinha entrou em sua vida.

Durante anos, ele criará a criança como sua filha legítima. Uma virada do destino unirá Bruno e Paloma e os dois se apaixonarão, sem nem imaginar a relação que ambos dividem com a menina.



Amor à Vida é escrita por Walcyr Carrasco, tem direção-geral de Mauro Mendonça Filho e direção de núcleo de Wolf Maya. No elenco estão ainda Marina Ruy Barbosa, Antônio Fagundes, Susana Vieira, Gabriela Duarte, Elizabeth Savalla e outros grandes talentos. A novela está prevista para estrear no dia 20 de maio e deve substituir Salve Jorge na faixa.

