‘Maldito!’: Johnny Hooker apresenta espetáculo intimista e fala sobre carreira, família e sentimentos

O cantor Johnny Hooker deu início ao espetáculo ‘Maldito’ na última quinta-feira,10, na Caixa Cultural Salvador e com uma apresentação intimista, o cantor pernambucano apresentou um pouco da sua trajetória musical desde a infância e levou ao público músicas, artistas e familiares, em especial à sua mãe, que serviram de inspiração para sua carreira artística.

A palavra ‘Maldito’, que dá nome ao espetáculo, se deu através do termo que foi muito comum durante a infância e juventude de Johnny. Por ser gay e nordestino, o artista teve que enfrentar comentários negativos sobre a sua opção afetiva e a proposta do show é ressignificar esse termo falando de música, política, família e sentimentos.

No repertório, canções como “Heroes”, de David Bowie; “Eu vou botar meu bloco na rua”, do cantor Sérgio Sampaio, “Rocks” e “Esse Cara”, de Caetano Veloso, “Moro na Filosofia” , “Vapor Barato” entre outros sucessos do MPB, fizeram parte da interpretação única e expressiva do artista.

Além disso, Johnny também apresentou músicas do seu primeiro disco solo como “Volta”, “Alma Sebosa”, “Amor Marginal” e sucessos do seu trabalho mais recente intitulado ‘Coração’ como “Flutua”, com participação da cantora Liniker; “Touro” e “Caetano”, que no último dia de apresentação, esteve presente no local e subiu ao palco, surpreendendo ao público que esteve presente.

O cantor registrou o encontro com Caetano Veloso nas suas redes sociais.

