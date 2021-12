Maisa Silva é a adolescente mais seguida no Instagram

Maisa Silva tem 16 milhões de seguidores no Instagram. Já é considerada uma 'adolescente fenômeno' nas redes sociais. A apresentadora brasileira perde apenas para a atriz Millie Bobby Brown, de 14 anos. Ela tem 17,2 milhões de seguidores na página oficial no Instagram.

A personagem Eleven, da série Stranger Things, foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time.

No perfil oficial no Instagram, Maisa comemorou o número de seguidores e agradeceu aos fãs. "Dezesseis milhões aqui no Insta (sic). Muito obrigada. Amo muito vocês", escreveu.

Outra adolescente brasileira que coleciona milhões de fãs nas redes sociais é a atriz Larissa Manoela, também do SBT. Ela tem 15,9 milhões de seguidores na página oficial no Instagram.

Em agosto deste ano, Maísa participou do programa Conversa com Bial, na TV Globo. Na ocasião, falou sobre o uso da tecnologia e adolescência.

adblock ativo