Maisa estreia como cantora e lança CD nesta sexta

>> Ouça 'Tudo que me vem na cabeça', música de trabalho da cantora e apresentadora infantil Maisa Silva

Quem pensou que a apresentadora mirim Maisa havia saído de cena se enganou. Nesta sexta-feira, 28, chega às principais lojas de todo o Brasil o seu primeiro álbum “Tudo que me vem na cabeça”, lançado pela gravadora Universal Music e que marca sua estreia como cantora. O CD é formado por 14 músicas, sendo quatro regravações e dez inéditas.

“Tudo que me vem na cabeça” conta com participações de Ivete Sangalo (“Flor do Reggae”), Eliana (“Tempo de Mudar”), Jorge & Mateus (“Vou Fazer Pirraça) e Roger, vocalista da banda Ultraje a Rigor (“Ô Tio”, de autoria dele). A garota ainda regravou “Ciúmes”, do Ultraje a Rigor, desta vez sem a participação de Roger, e “Eu só quero um Xodó”, de Dominguinhos.

Na lista das músicas inéditas estão a faixa-título “Tudo que me vem na cabeça”, “Dança e Balança”, “Pipoca Pula”, “Bombou a Festa” e “O meu Quintal”. O trabalho, gravado em São Paulo, contou com a produção de Otávio de Moraes e direção artística de Daniel Silveira.



Apresentadora - Atualmente, Maisa apresenta os programas infantis "Sábado Animado” e "Domingo Animado", do SBT. Até pouco tempo, a apresentadora participava do quadro "Pergunte a Maisa", no "Programa Silvio Santos", exibido nas tardes de domingo. No entanto, a Justiça cassou o alvará que permitia a menina, de 7 anos, participar da atração, alegando que Maisa era submetida a “situações impróprias”, ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Maisa chorou duas vezes no programa no mês de maio, ao lado de Silvio Santos, chegando a bater com a cabeça em uma câmera, em um desses episódios.



