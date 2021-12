Mais uma edição do 'TCA em Casa' promove música e dança online a partir desta segunda

A programação de mais uma semana do "TCA em Casa", promovido pelo Teatro Castro Alves, conta com apresentações online a partir desta segunda-feira, 12. com uma série de conteúdos que levam sua música e experiência para a internet.

O "OSBACURI", projeto especial da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) para o público infantil, ganha uma versão adaptada para o meio digital, em vídeo, com participação do grupo Canela Fina. O material será exibido na segunda-feira, 12, às 10h, nos perfis das redes sociais da OSBA.

Já na terça-feira, 13, a “Terça da Música” e, além de rememorar shows que aconteceram na Sala do Coro do TCA desde 2018, também passa a exibir materiais de artistas que teriam se apresentado neste palco em 2020, caso a programação presencial não houvesse sido suspensa.

A primeira escalada desta categoria é a dupla Morgana Moreno e Marcelo Rosário, que oferece um registro de sua participação no Choro Sunday 2019, festival de choro que acontece anualmente em Rotterdam, na Holanda.

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) também marca presença com o espetáculo “Cria”. A peça lembra que a fantasia é a melhor companheira nos momentos difíceis e que, em partes de nós, ainda estão vivas nossas crianças. Com transmissão ao vivo nesta sexta-feira, 16.

adblock ativo