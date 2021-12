'Mais sombria e engraçada', diz ator de 'Stranger Things' sobre nova temporada

Gaten Matarazzo, o Dustin de "Stranger Things", promete que a próxima temporada da série da Netflix será intensa e com ainda mais surpresas. O ator, de 16 anos, gravou os últimos episódios na Geórgia, nos Estados Unidos, mas está no Reino Unido para se apresentar com a banda dele.

Em entrevista à BBC, Matarazzo revelou que a nova temporada é ainda mais sombria e, ao mesmo tempo, engraçada. "A terceira temporada foi realmente emocionante durante as filmagens, porque há muito mais intensidade envolvida", afirmou o ator.

Os criadores de "Stranger Things" não escondem que a série terá fim em algum momento. "Provavelmente iremos encerrar com quatro ou cinco temporadas, mas...quem sabe?", declarou Ross Duffer. O irmão de Ross, Matt Duffer, que também ajudou a criar a saga, disse que ainda estão buscando o tempo ideal. "Quatro parece curto, cinco parece longo", analisou.

