Mais de 5 mil pessoas dão adeus ao mestre Chico Anysio

Aproximadamente 5 mil pessoas, segundo número divulgado pela Central Globo de Comunicação, foram neste sábado, 24, ao Theatro Municipal para o velório do humorista Chico Anysio, morto no início da tarde da última sexta-feira, 23, aos 80 anos.

As visitas dos fãs foi aberta ao público até por volta das 20 horas. Familiares ficaram no local até por volta das 21 horas. O corpo do humorista será cremado no domingo (25), no Cemitério do Caju, em cerimônia restrita à família marcada para às 13h.

Há informações de que parte das cinzas do humorista serão levadas à floresta do Projac - Centro de produção da Rede Globo, no Rio de Janeiro - e outra parte para Maranguape, no Ceará, onde Chico nasceu.

Chico Anysio morreu no início da tarde desta sexta-feira aos 80 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio, desde dezembro do ano passado por conta de uma hemorragia digestiva. O humorista morreu após uma parada cardiorrespiratória, causada por falência múltipla dos órgãos, decorrente de choque séptico causado por infecção pulmonar.

Ao longo de seus 65 anos de carreira, o humorista cearense criou mais de 200 personagens e foi um dos maiores humoristas do Brasil com destaque no rádio, na TV, no cinema e no teatro. Seu personagem mais famoso foi o Professor Raimundo.



Chico Anysio foi casado com Nancy Wanderley, Rose Rondelli, Regina Chaves, Alcione Mazzeo, Zélia Cardoso de Mello e Malga Di Paula, sua última esposa.

Ele deixa oito filhos - Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, André Lucas, Cícero Chaves, Bruno Mazzeo, Rodrigo e Vitória - e completaria 81 anos no dia 12 de abril.



Twitter - Após a divulgação da morte do humorista, Chico Anysio ficou em primeiro lugar na lista do Trending Topics mundial (assuntos mais comentados) do Twitter. Muitos humoristas e atores lamentaram a morte do comediante na rede social. Alguns deixaram suas mensagens de despedida.



História - Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho nasceu no dia 12 de abril de 1931, em Maranguape. Quando tinha seis anos, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Na cidade, fez um teste para locutor de rádio e ficou em segundo lugar, perdendo a vaga para Sílvio Santos.



Na década de 50, Chico trabalhava nas rádios como ator, locutor, redator e comentarista esportivo, e, em 1957, estreou na televisão com o programa "Só Tem Tantã", que mais tarde passou a ser chamado de Chico Total. Ainda na televisão, chegou a criar e interpretar 207 personagens, dentre eles Alberto Roberto, Tim Tones, Painho e Salomé. Nos últimos anos, Chico reclamava que a Globo não lhe dava o espaço que merecia.



Em 1969, após pedir demissão da Record, conheceu Boni e foi convidado para ir para a TV Globo. Chico Anysio fez os programas “Chico Anysio Show”, “Chico City”, “Estados Unidos de Chico City” e “Chico Total”, dentre outros.



Desde 2 de dezembro de 2010, quando foi internado com falta de ar, detectou-se uma obstrução na artéria coronária. Ele ficou 109 dias internado. No dia 30 de novembro de 2011, foi internado novamente, desta vez com uma infecção urinária.

Homenagem - A Rede Globo divulgou neste sábado, que um filme sobre a história do humorista será veiculado nos intervalos da sua programação entre hoje e domingo, dia 25. Criado pela Central Globo de Comunicação, o filme de 15 segundos lembra, através de imagens de arquivo, alguns dos mais de 200 personagens criados pelo humorista ao longo de sua longa carreira.

