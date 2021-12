Mais da metade dos fãs já reprisou alguma temporada de Orange Is The New Black

A Netflix revelou que os fãs de Orange is The New Black são reincidentes: desde a estreia da série, em 2013, 53% dos fãs assistiram a, no mínimo, uma temporada completa pela segunda vez. No Brasil, esse porcentual é de 41%.

A quarta temporada da série estreia nesta sexta-feira, 17 e, segundo a Netflix, é costume dos fãs assistirem os três últimos capítulos da temporada anterior sempre que uma nova vai estrear. Mesmo assim, o capítulo mais repetido de 'OITNB' é o primeiro da primeira temporada.

Numa entrevista feita pelo serviço de streaming, quase um quarto (21%) dos entrevistados disse que planeja assistir à temporada anterior novamente, enquanto 41% pretende rever a série inteira, com todos os seus 36 episódios.

E o público faz de tudo para arranjar um tempinho para as prisioneiras: 54% dos entrevistados planejam fazer uma maratona das temporadas passadas até o final de semana e alguns estão dispostos a deixar de arrumar a cama (30%), de limpar a casa (36%) e de cozinhar (10%) para ter mais tempo para a série.

As razões para reprisar a série são muitas: 29% diz que é para reviver momentos com as personagens favoritas, 25% diz que o motivo é buscar dicas do que pode acontecer na nova temporada e 25% diz que 'OITNB' é simplesmente sua série favorita e, quanto mais, melhor.

