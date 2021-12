Maior evento nerd do estado reúne várias gerações em Salvador

A 15ª edição do maior evento de cultura geek e oriental da Bahia, o Anipolitan, se encerrou neste domingo, 16. O festival, que teve inicio no sabado, 15, foi realizado no campus Paralela do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), na Av. Paralela, em Salvador.

Os dois dias de evento foram marcados por muitas atrações, pois a grade de programação foi ampliada, diversificando atividades para variadas faixas etárias e áreas de interesse. As de maiores destaques foram Cosplay, Realidade Virtual, Just Dance, Kpop e outras.

Uma das atrações que mais fizeram a alegria do público foi a apresentação do grupo percussivo e de dança oriental pioneiro da Bahia, Wandõ, que trouxe consigo batidas fortes e envolventes do Taiko (tambores japoneses) e que através do Matsuri (dança pop desenvolvida no Brasil com fortes influencias de passos e ritmos japoneses) levaram a plateia ao delirio.

Assim como as outras edições, foram varias salas temáticas. Uma delas apresentou uma experiencia virtual relacionada ao filme Harry Potter e a Camara Secreta. Desenhistas baianos ganharam visibilidade por meio de obras, que vinham elaboradas desde janeiro com o objetivo de agradar ao público.

O festival teve ínicio no sábado

Incontestavelmete, outro ponto alto do festival foram os estandes. Interessados em mangás, animes, seriados, filmes, cosplayers, jogos eletrônicos e RPG, que guardaram uma graninha para investir no evento puderam aproveitar bastante.

Ponto alto do festival foram os estandes

Aprovação do público

Para a auxiliar administrativa, Andressa Silva, de 20 anos, o evento proporciona o prazer de poder aprender algo novo." Esta é a primeira vez que eu participo e eu estou achando um evento bastante instigante e divertido, onde podemos sair da nossa rotina e conhecer “novos lugares". Uma cultura diferente tipo a sala do tour pelo Japão e é claro novas pessoas que possuem diversos gostos parecidos”, revela.

Já Anderson Carlos, 19, esperava algo maior. "Achei legal, porém não atingiu minhas expectativas porque o Bonodori foi melhor, então esperava mais, mas ainda sim recomendo a todos'', concluiu o assistente administrativo com sorriso no olhar.

Atividades para variadas faixas etárias e áreas de interesse

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

