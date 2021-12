Maiara sofre lesão no tornozelo após ser atropelada por motorista usando celular

A cantora Maiara, que faz dupla sertaneja com sua irmã gêmea, Maraisa, foi atropelada em Goiânia (GO) na semana passada e sofreu uma leve lesão no tornozelo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla, que garantiu que a cantora passa bem.

"Ela sofreu uma entorse, uma espécie de torção, no tornozelo e teve que colocar uma bota ortopédica. Estava atravessando a rua quando foi atropelada por um cara mexendo no celular, que por sorte estava em baixa velocidade", disse a assessoria.

Apesar da recomendação médica para que Maiara ficasse em repouso até o final do ano, a assessoria confirmou que a dupla vai manter a agenda de shows marcados para este mês de dezembro.

