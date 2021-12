Magia da Disney chega a Salvador neste domingo

A magia chega a Salvador neste domingo, 2, com a Parada Disney. O espetáculo, que acontece pela primeira vez na capital baiana e totalmente gratuito, promete animar o dia de muitas crianças e adultos que ainda não tiveram a oportunidade de assistir ao desfile.







Seis carros alegóricos e veículos desfilarão com personagens clássicos do cinema como a Pequena Sereia, Ursinho Pooh, Toy Story, Princesas, Fadas, Lilo & Stitch, Peter Pan, Vilões da Disney, Piratas do Caribe e Mogli – o Menino Lobo e Mickey Mouse e seus amigos. Pato Donald e Margarida estarão abrindo a Parada.









