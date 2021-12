Magary lança CD no Pelourinho com participação de Lazzo

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



O cantor, compositor e instrumentista Magary lança nesta quinta-feira, 27, o CD “Escutando Magary”, no Pelourinho. O show acontece no Largo Pedro Archanjo, às 21h e terá a participação especial do cantor Lazzo Matumbi.



No repertório, composições como “Joelho”, “Mudança”, “Amorzinho”, “Circulou” e “Don’t Wait”. As canções trazem o estilo musical black-semba, uma mistura de ritmos como rock, reggae, funk, soul, samba do recôncavo baiano e o samba de Angola. Canções do primeiro álbum “Magary Black Semba Bahia” (2007) também farão parte do repertório.



O CD “Escutando Magary” estará disponível para venda durante o show.

