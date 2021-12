Magary e Jorge Zárath estreiam novo projeto no Rio Vermelho

O baiano Magary Lord e o "uruguaiano" Jorge Zárath vão estrear o movimento musical SembaLitro nesta quinta-feira, 24, às 20h, no Zen, no Rio Vermelho. O movimento vai misturar ritmos latinos com sons originários da África.

O movimento SembaLitro vai apostar em um repertório autoral, com composições inéditas, além de releitura de grandes sucessos dos cantores. A festa contará com a participação de Durval Lélys, padrinho do grupo, Carla Cristina e Mari Antunes.

Os ingressos custam R$70 (masculino) e R$50 (feminino) e são vendidos no local.

