Maestro Carlos Prazeres reduz a sisudez do mundo erudito

Na casa da família Prazeres, a única música que saía dos aparelhos de som era a clássica. Só mesmo na escola os meninos Carlos e Felipe eram confrontados com outras realidades musicais. Dire Straits, por exemplo, não conheciam. Questionado pelos colegas, Carlos preferiu mentir: "Meus discos ficam na casa de meu primo".

Foi numa tarde que os dois irmãos se uniram para questionar o ritual doméstico. O pai era maestro (Armando Prazeres) e a mãe, cantora lírica amadora. Pediram para sintonizar uma rádio de música popular. Ouviram. Quinze minutos depois, o apelo: "Pode voltar para a música que tava antes, pai".

Maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e regente convidado principal da Orquestra Sinfônica da Petrobras (Opes), o carioca Carlos Prazeres, 40, tem como sonho de vida aproximar as pessoas da música clássica. "Ela acaba sendo mais distante dos novos tempos. O concerto é só um portal de entrada para a música clássica, mas o mergulho é depois, em casa", Carlos conta.

À frente da orquestra, nada de sisudez nem torres de marfim. Carlos conversa com a plateia, dividindo sua experiência. "Procuro mostrar o que me atraiu, tento encontrar elementos que façam com que as pessoas tenham vontade de ouvir a música depois do concerto".

Sob sua regência e direção artística, a Orquestra Sinfônica da Bahia teve um aumento de 80% de público. O agradecimento vem em forma de título: no dia 26 deste mês, Carlos recebe o título de cidadão baiano numa cerimônia no Teatro Castro Alves.

Dentre os projetos da Osba que Carlos está à frente, um dos destaques é o Cine Concerto. Nele, os músicos da orquestra tocam fantasiados e executam temas de filmes sobre o palco. Nada de monotonia. O clima é tão leve que até mesmo o maestro surge fantasiado de Super Homem, explicando as peças tocadas.

"A sociedade baiana é festiva, e o cinema tem sido uma excelente porta de entrada para a música clássica. A Osba precisa passar essa jovialidade e mostrar o quanto é transgressor ouvir Beethoven, o quanto é genial ouvir Bach", diz.

Neste ano, a Orquestra tem na agenda eventos como a volta do Cine Concerto em julho e a continuidade do Sarau no Museu de Arte Moderna (Mam). A temporada será aberta com um concerto com o violonista espanhol Pablo Villegas. Outra novidade é a parceria da Orquestra Sinfônica da Bahia com o dramaturgo Gil Vicente Tavares, na peça História do Soldado, de Stravinsky.

Para Carlos, a agenda reflete o sucesso dos projetos da Osba. "Apesar disto, a orquestra ainda está incompleta. Estão faltando em torno de 40 músicos de corda e de sopro. Mas a gente quer consertar direito, não colocar um esparadrapo", afirma. O maestro conta, aliás, que até o fim de 2015 a Orquestra Sinfônica da Bahia terá finalizado seu processo de publicização.



Mundo afora

Apesar da dedicação em tempo integral à Osba, Carlos consegue tempo para atender a convites feitos por orquestras de outras partes do mundo, como Itália, para onde vai com alguma frequência. Este, aliás, é seu terceiro ano consecutivo à frente da Orquestra Sinfônica Siciliana.

Neste ano, concertos na Argentina já estão confirmados. No início de 2016, Carlos deve reger uma orquestra na Alemanha; e Portugal está em seus planos. "Acho muito estimulante e rico eles estarem interessados em outras visões da música", conta.

Apaixonado pelo que faz, Carlos já regeu para artistas como Gilberto Gil, Wagner Tiso, Gal Costa e Milton Nascimento. Agora também ouve música popular, mas é a música clássica que ganha seu olhar de estreia (sempre): ainda se perde no quarto movimento da 6ª Sinfonia de Mahler. "É como se fosse uma droga fazendo efeito. Como ele foi capaz de fazer isso aqui? Cabe o mundo nesse movimento", Carlos poetiza.

