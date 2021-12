Madrinha de escola de samba de São Paulo desfila em Salvador

Jane Ferreira, madrinha das passista da Unidos do Peruche, de São Paulo, esteve passeando nesta segunda-feira, 6, por Salvador. Os trajes da musa, apenas uma pintura corporal com uma réplica da faixa que recebeu da escola no mês passado, em sua coroação.

A gata atraiu olhares pela cidade, que será homenageada pela escola de samba neste Carnaval. Jane aproveitou para tirar selfies com baianos e turistas que andavam pelo Pelourinho e Centro da cidade.

adblock ativo