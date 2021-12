Madre de Deus terá Claudia Leitte e Fábio Jr. em evento

O projeto Madre Verão 2015 voltará a promover grandes shows. Claudia Leitte, Thiaguinho, Fábio Jr. e Roupa Nova são algumas das atrações que fazem parte da grade artística apresentada pelo prefeito Jeferson Andrade.

O Madre Verão terá início com o "Pôr do Som" - projeto que acontece no Alto da Matriz, 9 de janeiro - e se encerrará no dia 7 de fevereiro com o" Luau", evento realizado na praia.

Entre eles, o Festival Madre Verão, que todos os anos recebe grande público na área de lazer da cidade. O evento Madre Verão 2015 conta com apoio institucional do Grupo A TARDE.

