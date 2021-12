Madonna terá rede de academias no Brasil e outros países

A popstar Madonna vai abrir uma rede de academias de ginástica em vários países

do mundo, incluindo o Brasil, que vai reunir exercício físico e entretenimento.

A primeira será inaugurada na Cidade do México, em novembro.







Com o nome Hard Candy Fitness Centers – em homenagem ao álbum lançado pela cantora em 2008 -- as 10 novas academias serão abertas em Rússia, Brasil, Argentina e em cidades europeias e asiáticas, de acordo com um comunicado.

Madonna, de 52 anos, fã de exercícios e de dança, fez uma sociedade com o fundador da rede de academias 24 Hour Fitness, Mark Mastrov. O empresário da cantora, Guy Oseary, também é sócio do empreendimento.

O diretor do álbum Hard Candy, Chris Dedicik, disse que as academias Hard Candy Fitness Centers serão “uma experiência única unindo forma física e entretenimento”. As academias terão aula de kickboxing, yoga, zumba, capoeira e outras danças, além de exercícios tradicionais e equipamentos de levantamento de peso.

“O toque de Madonna estará em todo lugar”, disse Mastrov. Madonna vai estar presente na inauguração da academia na Cidade do México em 29 de novembro.

