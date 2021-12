Madonna revela lados rebelde e romântico em novo álbum

Madonna prova que veio para ficar como força criativa e ícone pop atemporal em seu novo álbum, Rebel Heart, que também revela facetas ousadas e mais suaves. O 13º disco de estúdio da cantoria é um retrato revelador da Material Girl, mostrando a vencedora de prêmios Grammy como uma cantora pioneira e provocadora, mas também sensível, pensativa e fora dos padrões.

Madonna, de 56 anos, disse à Reuters que o título do novo lançamento reflete sua intenção original de fazer um disco de dois lados com 10 canções em cada um. "Um lado seria minha parte mais rebelde, provocadora, que rompe barreiras, e o outro minha parte mais romântica, vulnerável, e eles acabam se misturando", disse.

Rebel Heart é seu primeiro álbum desde MDNA, de 2012, que chegou ao topo da parada Billboard 200. Também é algo autobiográfico em faixas como Veni Vidi Vici, que repassa sua carreira e sentimentos pessoais e reveladores de insegurança, perda e decepções amorosas.

Entre as 19 canções do disco estão baladas sofisticadas e poéticas como Devil Pray, Ghosttown e Joan of Arc, que reflete sobre o sentido da vida, finais de relacionamento e o amor. "Cada vez que eles escrevem uma palavra de ódio/Arrastando minha alma na lama/Quero morrer/Nunca admito, mas dói", canta ela em Joan of Arc. Mas Madonna também solta as rédeas em canções dançantes e contagiantes como Living for Love e Unapologetic Bitch, uma colaboração com o norte-americano DJ Diplo.

"Ele gosta de fazer as pessoas levantarem da cadeira e dançar, e o faz", comentou ela a respeito de Diplo. Living for Love, a primeira música de trabalho, tem uma batida disco forte com letras sobre a dor de um rompimento amoroso e a volta por cima para reencontrar o amor.

Sexo e religião

Madonna ainda retoma temas do sexo e da religião, que ela diz considerar tópicos infinitamente interessantes. "Eles são tão importantes para as pessoas quanto são mal compreendidos", explicou.

"Ambos trazem muita luz para o mundo e muita escuridão. Por essas razões, gosto de explorá-los". Madonna irá divulgar Rebel Heart com uma turnê que começa em Miami no dia 29 de agosto. (Reportagem adicional de Alicia Powel)

