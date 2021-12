Madonna lança academia no México, a primeira de uma rede

Ela escreve livros infantis, produz vinho e já vendeu milhões de álbuns em todo o mundo. Agora ela quer que você tenha um corpo sarado. Madonna lançou sua nova rede de academias “Hard Candy Fitness” na Cidade do México, na segunda-feira, 29, inaugurando o espaço enorme de 2.787 metros quadrados no qual os ricos e belos do México poderão fazer aulas de dança e fitness inspirados nas sessões de malhação da cantora.

Por que Madonna escolheu uma metrópole de cerca de 20 milhões de habitantes que enfrenta a criminalidade, a poluição e engarrafamentos intermináveis para lançar um empreendimento esportivo internacional que pode acabar incluindo academias no Brasil, Argentina e Rússia? “Tenho uma história com o México”, disse ela à Reuters, trajando vestido listrado preto e branco e calçando botas.

“Sempre senti uma ligação com este país, devido ao interesse que tenho por Frida Kahlo”, afirmou, aludindo a uma das pintoras mais conhecidas do século 20. Centenas de fãs delirantes, incluindo garotos trajando camisetas que diziam “os mexicanos fazem melhor” e drag queens, fizeram fila diante da academia numa tentativa infrutífera de vislumbrar a cantora, que chegou sob forte esquema de segurança.

Entre os convidados à inauguração da academia estavam o prefeito da Cidade do México, Marcelo Ebrard, e Carlos Slim Domit, filho do homem mais rico do mundo, Carlos Slim. Na academia, Madonna deu uma aula curta de dança a um punhado de alunos felizardos escolhidos a dedo por sua equipe para se juntarem a ela na pista de dança por alguns minutos.

Ela contou que se prepara para mais um ano agitado em 2011, que vai incluir um novo filme e um álbum na sequência do bem-sucedido “Hard Candy”. Indagada se vai buscar novas colaborações, com fez com astros como Justin Timberlake, ela disse apenas que está trabalhando com outros artistas.

Falando em assuntos pessoais, Madonna, que já tem quatro filhos, disse que ainda está aberta à possibilidade de ter mais. “Quem sabe?”, comentou.

