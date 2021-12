Madonna comemora libertação de casal homossexual no Maláui

A cantora Madonna comentou em seu site "Raising Malawi" o quanto estava contente com a libertação do casal gay preso no Maláui, país africano onde mantém projetos sociais. "Eu sempre acreditei que o amor vence tudo e pude ver isso acontecer", escreveu a pop star norte-americana.



Madonna disse ainda ter considerado a soltura um momento histórico para o Maláui. "Apesar de eles estarem livres da prisão, infelizmente a sua segurança e seu futuro no Maláui ainda são incertos. Será preciso usar todo o nosso amor e nossa criatividade para trazer justiça ao povo do Maláui".

