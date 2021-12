Made in Bahia começa segunda na Fonte Nova

O evento de 25 anos do Made in Bahia acontecerá entre os dias 8 e 13 de novembro na Arena Fonte Nova (Confira abaixo a programação de desfiles).Com o tema "Entre Nessa Festa", a mostra trará as tendências para o Verão 2015/2016, além de opções para as festas de final de ano.

Todos os dias haverá desfiles e, esse ano, uma homenagem a Maurício Nonato, grande estilista e figurinista da Bahia. A exposição com réplicas de chapéus utilizados nas produções dos desfiles de Maurício foi produzida pelo estilista João Damapejú.

Paralelo à feira, acontecerá ainda o 16º Salão Presentes, com opções de presentes de baixo custo.

