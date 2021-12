Madagascar 3 bate Rio e tem melhor estreia de animação no Brasil

O filme "Madasgascar 3: Os Procurados" bateu os recordes de estreia para uma animação no Brasil. As informações são do site da revista "Variety".

O longa da Dreamworks arrecadou US$ 11 milhões no país em sua estreia, o equivalente a mais de R$ 22 milhões. O recorde anterior era da animação "Rio", que traz a capital carioca como tema do filme, com US$ 8,3 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões).

Com o número, "Madagascar 3" se tornou a segunda maior abertura do ano no país, perdendo só para "Os Vingadores".

Além do Brasil, o filme está indo bem nas bilheterias internacionais. Na Rússia, a animação faturou US$ 16,4 milhões, superando o segundo filme da franquia.

Na China o longa alcançou US$10,4 milhões, chegando perto do número de "Kung Fu Panda 2", que arrecadou US$ 10,5 milhões em dois dias de exibição.



