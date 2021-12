Macaxeira Espanhola vence Comida di Buteco 2013

Saiu o resultado do Comida di Buteco 2013. O vencedor foi o boteco DonaEva, de Stella Maris, que conquistou o prêmio com o tira-gosto Macaxeira Espanhola, que é uma tortilha de aipim cozido com linguiça. É servida com tomate cereja, salada verde e molho Hellmann's.

O boteco participou pela terceira vez do concurso, e tinha ficado com o 5° lugar no ano passado. Além do título de Melhor Boteco 2013, DonaEva também ganhou o 1° lugar da Hellmann's, levando R$ 3 mil.

A premiação aconteceu nesta quarta-feira, 22, durante a Saideira do Comida di Buteco 2013, tradicional festa de encerramento e premiação do concurso. A festa aconteceu no Solar Café do MAM e contou com um cardápio especial do restaurante. Cerca de 200 convidados prestigiaram o evento.

Os vencedores

1° lugar - DonaEva

O bar DonaEva que levou o 5º lugar no concurso do ano passado, venceu a disputa de 2013 com o prato Macaxeira Espanhola. O petisco é uma tortilha de aipim cozido com linguiça. A delícia é servida com tomate cereja, salada verde e molho Hellmann's.

Serviço: Endereço: Rua Gilberto Freyre - Quadra E - Lote 04 - Stella Maris. Funcionamento: Quarta à Sábado: 12h às 22h30; Domingo e Feriado: 12h às 19h. Valor do prato: R$ 25. Telefone: (71) 3374-4437. Aceita todos os cartões.

2° lugar - Sabor Regional

O Sabor Regional estreou no concurso com o prato Bode Preguiçoso. O petisco é composto por pedaços de bode acamados no aipim, com maionese e requeijão cremoso. O tira-gosto acompanha farofa de milho com linguiça defumada, banana da terra frita e salada vinagrete.

Serviço: Endereço: Rua Leovigildo Figueiras, 515 - Garcia. Funcionamento: Segunda à Sábado: 16h às 00h; Domingo e Feriado: Fechado. Valor do prato: R$ 23,90. Telefone: (71) 3178-5669. Aceita todos os cartões.

3° lugar - Escondidinho Bar e Restaurante

O Escondidinho Bar e Restaurante que levou o título de campeão no ano de 2011, entrou na disputa deste ano com o prato Uma Trouxa Cheia. O petisco é um tomate recheado com molho especial, servido com pirão de aipim e calabresa.

Serviço: Endereço: Vila São Roque, 192 - Campinas de Brotas. Funcionamento: Quarta e Quinta: 18h às 23h; Sexta: 18h às 00h; Sábado: 12h às 22h30; Domingo e Feriado: 12h às 18h. Valor do prato: R$ 25. Telefone: (71) 3382-0567. Aceita todos os cartões.

4° lugar - Bar do Nei - Point do Bode

Para estrear no maior concurso de cozinha de raiz do Brasil, o Bar do Nei preparou o Bode na Brasa. O bar que tem o churrasco como especialidade, criou um filé de bode, servido na brasa com farofa d'água.

Serviço: Endereço: Rua Matogrosso, 06 - Pituba. Funcionamento: Quarta à Sábado: 12h às 15h e 17h às 22h; Domingo e Feriado: Fechado. Valor do prato: R$ 29,90. Telefone: (71) 8837-1693. Aceita todos os cartões, exceto American e Hiper.

5° lugar - Espaço da Neya.com

O bar Espaço da Neya.com criou o prato Misturinha para participar da sexta edição do concurso. A criação é uma cestinha comestível recheada com carne de sol, bacon, calabresa josefina, carne de fumeiro, queijo coalho e requeijão cremoso. O prato é acompanha aipim frito e pirão de aipim.

Serviço: Endereço: Rua Diógenes Alves, 144 - Térreo - Conj. São Judas Tadeu - Pernambués. Funcionamento: Segunda à Quinta: 15h às 23h; Sexta: 15h às 01h; Sábado: 12h às 00h; Domingo e Feriado: 11h às 22h. Valor do prato: R$ 19,90. Telefone: (71) 3460-0765. Aceita todos os cartões.

