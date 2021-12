Má conservação de chafariz é denunciada por artista plástico

A conservação do patrimônio público é uma das maiores inquietações do artista plástico baiano Israel Kislansky. Radicado na capital paulista, o escultor vem periodicamente a Salvador para ministrar oficinas de esculturas figurativas. Numa dessas passagens, o artista ficou inquieto com o grave estado de degradação do chafariz do Terreiro de Jesus, localizado no Pelourinho.

Kislansky, que já coordenou o Centro Técnico de Fundição Artística do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em São Paulo, conta que desenvolve um projeto de renovação dos conhecimentos de fundição de obras de arte no País. Aos poucos, começou a entrar nas questões de conservação e restauração de esculturas fundidas em metal.



"A partir disso, passei a desenvolver projetos nesse setor. Uma das ações importantes do momento são estudos para o restauro do Monumento à Independência do Brasil, instalado no bairro do Ipiranga", detalha Israel.

O baiano é um dos responsáveis pela vinda do francês Antoine Amarger ao Brasil para as avaliações sobre o estado de conservação da escultura. Amarger foi o especialista que encabeçou o restauro de duas importantes obras de Auguste Rodin (1840-1917): Os Burgueses de Calais e O Pensador, do Museu Rodin de Paris.

Neste contexto, Israel Kislansky esclarece que é de vital importância que o poder público fique atento para a importância de preservação do chafariz do Terreiro de Jesus.

"Essa é uma importante peça francesa do século 19. Além disso, está num ambiente privilegiado de Salvador. Sua ornamentação e composição são de grande valor histórico e artístico. No entanto, o estado é alarmante. Ela está em estágio emergencial", opina.

Ele explica que o ferro é um tipo de material que oxida de dentro para fora, num processo de decomposição diferente do bronze. O chafariz já perdeu, por exemplo, a pátina e o zarcão de proteção.

Segundo Kislansky, em alguns pontos específicos, o ferro da escultura já está aberto. "Ou seja, se já tem oxidação fora é porque dentro a situação está muito pior. Há, inclusive, a possibilidade de perdas parciais na estrutura".



Ele também inclui nesse bojo de urgência de restauração o Monumento ao Caboclo, colocado no centro da Praça Dois de Julho (Campo Grande). "A obra possui um grande pedestal de bronze que, talvez, nunca tenha sido examinado por dentro para se avaliar qual o estado das oxidações".

Potencial histórico

Israel Kislansky afirma que o Brasil possui relevantes exemplares de ferro fundido, ainda que a questão tenha entrado tardiamente no País. No período colonial, a fundição era proibida em terras brasileiras por conta das demandas feitas pela metrópole portuguesa.

"O Brasil tem um patrimônio muito importante de obras do século 19 feitas em ferro fundido francês. O Rio de Janeiro é a segunda cidade com mais peças desse tipo. Perde apenas para Paris", detalha.

