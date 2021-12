Lydia Sepulveda em mostra inaugural "Impulso Quântico"

A arte abstrata de Lydia Sepulveda já pode ser conferida a partir desta quarta-feira, 26, às 19 horas, na galeria Prova do Artista, no Rio Vermelho. Intitulada 'Impulso Quântico', a mostra retrata os impulsos visuais e intuitivos da artista levando em consideração elementos naturais como o fogo, a água, a terra, as folhas e o ar. O evento em que Lydia expõe, pela primeira vez seus trabalhos, marca também os 25 anos da galeria.







'Impulso Quântico', que fica em cartaz até de 20 de junho, é composta de 26 quadros. As obras que compõem a mostra sintetizam o amadurecimento artístico de Lydia Sepulveda, e busca espelhar a natureza a partir da sua pintura. Os títulos das telas encaminham o espectador a leituras iniciais para possíveis compreensões do que ali se traduz.









