Luxo e glamour no Hotel da Bahia

Após oito semanas funcionando em soft openning, o Hotel da Bahia reabriu oficialmente na noite de quarta-feira com uma superfesta. Uma orquestra e um quarteto de jazz animaram os convidados de Guilherme Paulus, presidente dos grupos CVC e GJP Hotéis e Resorts, e Frits van Paasschene, presidente mundial da Starwood Hotels & Resorts (controladora da rede Sheraton, nova bandeira do lendário hotel). Cerca de 800 convidados desfrutaram da alta gastronomia assinada pelo chef Leandro Strattmann, que montou ilhas com suas criações da cozinha internacional pelos cinco ambientes da festa. As obras de arte, marca do hotel desde sua fundação, ressurgiram restauradas. Os painéis de Genaro de Carvalho e Carybé roubaram as atenções. Paulo Gaudenzi, que acompanhou o dia-a-dia das obras, ainda tem muito o que fazer por lá. Como diretor do GJP, o baiano cuidará das relações institucionais do grupo. Dentre os projetos, está a adoção da Praça do Campo Grande e a implantação de estacionamentos subterrâneos naquela área.

Pelos salões...

1. A reabertura do hotel trouxe de volta as grandes festas à cidade. Além de um café-teatro, o hotel promete agitar a cena local

2. Se depender de Guilherme Paulus (com Luiza), os investimentos na Bahia continuarão. Ele deixou Gaudenzi encarregado de articular novos negócios

3. Marcelo e Mônica Sacramento felizes com a vitória de John Brussel como presidente do conselho do Yatch Clube

4. O chef Leandro Strattmann promete agitar os restaurantes do hotel com sua cozinha internacional. Sábados e domingos, rolará feijoada, como nos velhos tempos

5. Silvio Pessoa (com Juliana) garante que o pórtico do Stella Mares Resort, que desabou há alguns dias, será recuperado a tempo de receber a Seleção Brasileira na Copa das Confederações

6. Auta Rosa e Janete Freitas (com Fernanda e Angiliete) foram conferir as 40 obras de Calasans Neto espalhadas pelas suítes e corredores do hotel

7. Depois de conferir o painel do marido Genaro de Carvalho, restaurado, Nair de Carvalho comeu aliviada

Procura-se

A direção do Sheraton Hotel da Bahia promete para julho a abertura do seu café-teatro. De acordo com Paulo Gaudenzi, diretor do GJP Hotéis e Resorts, o espaço deverá movimentar a cena teatral e musical da cidade. Até lá, os gestores do hotel procuram alguém da área para comandar a programação. Nos bastidores, os contatos com alguns nomes já estão sendo feitos. A vaga ainda está aberta.

