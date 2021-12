Luva de Michael Jackson é vendida por US$ 192 mil em leilão

Uma luva cravejada de diamantes, usada por Michael Jackson durante turnê mundial em 1984, foi arrematada por 192 mil dólares em um leilão celebrado este fim de semana em Las Vegas (Nevada, oeste), organizada por ocasião do primeiro aniversário da morte do Rei do Pop.







A luva, marca registrada do cantor de 'Thriller', foi um dos pontos altos do leilão de centenas de objetos que pertenceram a estrelas da música, organizado entre sexta-feira e domingo no hotel Planet Hollywood de Las Vegas pela casa leiloeira californiana Julien's.







Mais de 200 objetos relacionados a Michael Jackson - vestuário, fotos, pôsteres, discos, autógrafos - foram vendidos por uma quantia próxima do milhão de dólares, segundo o site na internet da Julien's.







A luva, comprada por uma moradora de Los Angeles, segundo o jornal local Las Vegas Review, pulverizou as estimativas, bem como numerosos outros lotes, predominantemente compostos de peças de vestuário.







Uma jaqueta que o astro vestiu no hit "Beat it" foi vendida por US$ 132.000; outros dois casacos foram arrematados por US$ 100.000; um chapéu Fedora foi comprado por US$ 56.250 dólares e um par de mocassins, por US$ 90.000.









