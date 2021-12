Luta contra o crack entra no roteiro de Malhação

Assunto em destaque por causa do aumento no número de usuários em todo o Brasil, o consumo de crack e os problemas que essa droga traz à família e aos dependentes químicos serão contados em “Malhação ID”. Voltada ao público jovem, a novela vai abordar o tema a partir de 5 de abril, quando o roteiro traz novos desdobramentos para a trama.

O personagem João, interpretado por Carlos André Faria, vai sofrer com o vício e tentará ser ajudado por colegas de infância. Por meio de nota oficial, o ator falou sobre a importância do trabalho: “Me sinto honrado de fazer este personagem. É uma experiência nova e muito interessante”, afirmou”. Filho de Reginaldo Faria, Carlos André já participou também da série Força Tarefa, da Rede Globo.



A história de João será um alerta para toda a sociedade, sobretudo aos jovens, a respeito do crescimento do uso do crack em todas as camadas sociais. Serão mostrados os efeitos danosos ao organismo e como o baixo valor de venda se tornou um perigoso atrativo aos usuários. “Falamos sobre o problema desta droga e suas consequências, mas principalmente sobre como buscar ajuda”, contou o autor Ricardo Hoffstetter.

Descoberta – João é amigo de Cristiana (Cristiana Peres), Bernardo (Felipe Galvão, conhecido como Fiuk) e Beto (Murilo Couto) do colégio Primeira Opção, mas entrará na trama como alguém que não dá notícias há muito tempo.

Os colegas desconfiarão que ele está com algum problema de saúde, por estar magro e abatido. Na ocasião, Bernardo vai relembrar que a mãe do rapaz, Kátia (Dayse Posato), era muito amiga de Cissa (Vera Zimmermann). Ele vai contar aos amigos que as duas perderam o contato na mesma época em que o João abandonou a escola.

Depois, o namorado de Cristiana vai ver o amigo comprando a droga e descobrirá a batalha de Kátia para o filho abandonar o vício. O jovem vai descobrir ainda que o envolvimento de João com entorpecentes motivou o afastamento entre Cissa e a mãe do colega. “A Cissa é a desinformada. Ela representa o preconceito na história. Ela tem muito medo do filho se influenciar”, contou Hoffstetter.

Bernardo, Beto e Cristiana tentarão ajudar o ex-colega a largar a dependência e vão pedir ajuda a Arlete (Simone Pontes), assistente social na trama. Malhação tem direção-geral de Mário Márcio Bandarra, direção de Paola Pol e vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após a exibição do “Globo Notícia”.

