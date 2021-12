Luminoso Diamante Negro da Bahia: Maestro Vivaldo Conceição é um dos homenageados no mês da Consciência Negra

O dia 20 de novembro, conhecido como Dia da Consciência Negra, representa a data que marca a morte de Zumbi dos Palmares, importante líder do quilombo que contribuiu na libertação de diversos negros escravizados durante o período colonial no Brasil. O mês do novembro negro é marcado por várias manifestações políticas, culturais, artísticas e tem como objetivo fortalecer a luta contra o racismo estrutural e a violência que atinge a população negra todos os anos.

Assim como Zumbi, muitos negros também fizeram e fazem parte de importantes acontecimentos dentro da nossa cidade e/ou país e na matéria de hoje, o portal A Tarde traz como protagonista Vivaldo Conceição, o primeiro negro a integrar a orquestra sinfônica da Universidade Federal da Bahia (UFBa) e um dos importantes maestros da Bahia, que através da sua paixão pela música, contribuiu para o surgimento de orquestras, composições e artistas de sucesso da nossa cidade.

Nascido em Salvador no ano de 1926, Vivaldo Conceição foi o segundo filho de José Ladislau dos Reis e Zulmira Maria da Conceição. Aos 10 anos, o jovem ingressa no Colégio dos Órfãos de São Joaquim, local onde foi escolarizado. Durante sua formação escolar, fez um curso complementar de música e marcenaria mas não restavam dúvidas de que a sua paixão pelos instrumentos falaria mais alto, tanto que, aos 13 anos de idade se tornou solista e logo após contramestre da banda de música do colégio.

Vivaldo Conceição (em pé à esquerda) na orquestra juvenil do Colégio São Joaquim (1943)

Sua notável facilidade com os instrumentos fizeram com que Vivaldo aprendesse a tocar piano, violoncelo, saxofone, clarinete, trombone, flauta, piston, flautim, requinta e alguns instrumentos de percussão. Durante sua juventude e com sua versatilidade musical, que transitava do estilo erudito ao popular, ele é contratado pelo empresário Graciliano Barbosa onde passa a integrar um grupo musical que tocava em festas e bailes que agitavam a cena durante a metade dos anos 50 em Salvador. Entre tantos lugares, foi na famosa casa de shows ‘Tabaris Night Clube’ onde Vivaldo Conceição se consagrou na cena boêmia da época.

Com a fundação do 'Seminário Livres de Música da Bahia' no ano de 1955, Vivaldo Conceição foi apresentado ao maestro alemão Hans Joachim Koellreutter, que após ficar admirado pelo seu talento, o convidou para integrar a primeira turma da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia.

Por onde passava, o maestro Vivaldo espalhava um pouco do seu conhecimento sobre música e fazia questão de compartilhar com quem estivesse disposto a aprender. Entre as orquestras que Vivaldo já passou estão o ‘Brazilian Boys’, ‘Cuba’, ‘Marilda’ entre tantos outros.

Durante sua trajetória, fundou duas orquestras e participou de projetos paralelos como por exemplo o ‘Circo Troca de Segredos’, importante espaço cultural fundado na década de 80 em Salvador. O local foi palco de apresentações de grandes nomes da música baiana e acabou se tornando um local de diversão entre os jovens da época.

Circo Troca de Segredos, sucesso entre os jovens durante os anos 80 em Salvador

O músico e maestro Fred Dantas foi um desses jovens que tiveram a oportunidade de conhecer e trabalhar com o ‘Luminoso Diamante Negro da Bahia’.

“Vivaldo Conceição foi como uma bandeira da orquestra popular para mim [...] Ele foi uma espécie de elo fantástico entre a música clássica e o popular [...] Dentro do Circo Troca de Segredos, Vivaldo teve o importante papel de democratizar a dança de salão que era caro na época”.

Fred Dantas ainda relembrou de como a competência de Vivaldo o destacou dentro de um cenário musical que na época era composto por uma maioria branca. “ Lembro que ele sempre dizia: “Sou uma mosca no leite”.

A cantora Margareth Menezes também chegou a realizar diversas apresentações no ‘Circo Troca de Segredos’ e contou como Vivaldo contribuiu na noite da sua primeira apresentação no espaço. “ O maestro foi muito importante pra mim naquele primeiro momento [...] Com a chegada da orquestra do maestro Vivaldo Conceição e as ‘Sabatinas Dançantes’, o pessoal sabendo que eu cantava me convidou para participar. Então nós ensaiamos a música ‘O bêbado e o equilibrista’ e naquela noite muito especial, o circo estava lotado. Quando eu terminei de cantar todas as pessoas me aplaudiram e tivemos que dar o ‘bis’ [...] A partir daquele dia, todos os dias que tinha ‘Sabatinas Dançantes’ eu dava uma canja com o maestro Vivaldo Conceição e aquela orquestra composta por músicos maravilhosos."

Margareth recordou como o trabalho do maestro foi importante para o cenário musical naquela época. “A música do Maestro Conceição contribuiu porque era uma orquestra de fino trato, era uma orquestra que refinava os músicos então de lá também nasceram outras orquestras. Era um trabalho maravilhoso. Considerado como um dos melhores músicos do Brasil na época. Viva o maestro Vivaldo Conceição e sua obra!“

Vivaldo Ladislau Conceição faleceu no ano de 1994 mas a sua memória ficará viva nas histórias e lembranças de quem conheceu um dos maiores maestros que a Bahia já teve.

Casa do Maestro: Espaço mantêm vivo projetos culturais e a memória de Vivaldo Conceição

Entrada principal da Casa do Maestro, localizado no bairro da Federação

Festa com amigos reunidos e uma boa música definiam o que, para o maestro Vivaldo, eram indispensáveis. A sua casa, localizada na Rua Mestre Pastinha, 365 E, no bairro da Federação, foi palco de muitos ensaios e apresentações do Maestro. Atualmente a residência foi transformada em uma incubadora de projetos idealizados pelos filhos de Vivaldo: Augusto Conceição e Vivaldo Filho (Rayala), que também são músicos e chegaram a compor diversos sucessos conhecidos pelos baianos como “Bug Bug Bye Bye”, “Piriripiti“, gravado pela cantora Cláudia Leite, “Sapatea” entre outros. O local engloba cinco projetos culturais dentro desse espaço que mantém viva a paixão e dedicação de Vivaldo Conceição pelo mundo musical:

Auêto - Sambas e levadas (@grupo_aueto)

A Banda Auêto apresenta na Casa do Maestro o projeto ‘Sambas e Levadas’

Um dos fundadores do Samba Fama e primeiro filho do maestro, Vivaldo Conceição Filho, conhecido como Rayala, apresenta o Auêto- Sambas e Levadas, formado inicialmente no ano de 2001 e que apresenta ao público um samba com um estilo que mescla o partido alto com fundo de quintal, samba reggae, samba rock e samba do recôncavo. O show acontece uma vez ao mês com entrada no valor de R$10.

Samba do ‘Vai Kem Ké’ (@vai_kem_ke)

Samba do ‘Vai Kem Ké’ reúne pessoas de diversos gêneros e idades.

Já o samba do ‘Vai Kem Ké’ foi idealizado por outro filho do Maestro, Augusto Conceição, que também participou do Samba Fama e foi diretor musical do grupo Timbalada e pelo produtor Lomanto Oliveira. O projeto apresenta sambas de sucesso e que também reúne composições autorais de Augusto. Além de apresentar a sua marca tradicional, o chapéu de palha, o evento leva ao público a energia contagiante que o samba de roda proporciona. O evento acontece quinzenalmente aos domingos e a entrada custa R$10. Atualmente, o projeto também conta com uma benfeitoria online de doações que serão voltadas para revitalização da Casa do Maestro e realização de novos projetos socioculturais dentro do espaço.

Bloco da Lombrada (@blocodalombrada)

Grupo do Bloco da Lombrada.

Com o bordão “Sedição, Sedução, Satanagem”, o bloco da Lombrada é um projeto musical que tem como objetivo levar ao público a tradição e valorização dos antigos carnavais através de marchinhas e músicas tradicionais do bom e velho carnaval de Salvador. O bloco se apresenta uma vez ao mês a partir das 16h20 na Casa do Maestro e o valor da entrada custa R$10. O valor dos ingressos serão arrecadados para fundos de investimento do bloco e implementação no Carnaval 2019 em Salvador.

Oficina de percussão e canto (@laboratoriopercurso)

Atividades da oficina de percussão, canto e samba de roda.

Ministradas por Augusto Conceição em parceria com o Laboratório Percurso, as oficinas têm como objetivo fortalecer a cultura do samba de roda. As atividades estão disponíveis para todos os públicos e para participar, é preciso comparecer a Casa do Maestro. Confira os dias e horários abaixo:

Oficina de cantos e samba de roda

Segunda-feira- 18h às 20h

Oficina de percussão

Quarta-feira- 15h às 18h

Virada Cultural Salvador 2018

As oficinas de canto e percussão , produzidas pelo Laboratório Percurso e o Samba do ‘Vai Kem Ké’ participam nos dias 1 e 2 de dezembro da Virada Cultural Salvador, portanto a entrada nos eventos serão gratuitas. Confira a programação:

Programação da Virada Cultural Salvador

