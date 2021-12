Lulu Santos é pedido em casamento durante show no Rio de Janeiro

O cantor Lulu Santos foi pedido em casamento pelo seu namorado, o baiano Clebson Teixeira, durante seu show na madrugada deste domingo, 27, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.

Com a legenda "Palavras não descrevem, mas podem tentar: ‘Eu ñ vivi com mais ninguém o q experimento com você", Lulu Santos divulgou através das suas redes sociais o momento do pedido. Confira:

Lulu Santos e Clebson Teixeira assumiram o relacionamento em Julho do ano passado.

