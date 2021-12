Lulu Santos e Paralamas do Sucesso vão tocar no Rock in Rio

Lulu Santos e Paralamas do Sucesso foram confirmados para a próxima edição do Rock in Rio, que será em setembro.

Eles participaram da primeira edição do festival, que aconteceu em 1985. A ideia do 'presidente' do Rock in Rio, Roberto Medina, é de criar um clima nostálgico para celebrar os 30 anos do maior evento do gênero no País.

adblock ativo