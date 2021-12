Lulu Santos apresenta 'Pra Sempre' neste sábado na Concha Acústica

O cantor Lulu Santos faz o show da turnê ‘Pra Sempre’, a partir das 19h do próximo sábado, 31, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam entre R$ 120 e R$ 240, e estão à venda na bilheteria do teatro, SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista, e no site Ingresso Rápido.

O show faz parte do mais novo disco do artista, que é todo dedicado ao amor. No repertório vai ter as músicas novas e os sucessos de sua carreira.

Lulu divide o palco com os músicos Sérgio Melo, na bateria; Jorge Ailton, no baixo; Hiroshi Mizutani, no teclado; Tavinho Menezes, na guitarra, e Robson Sá, no vocal.

