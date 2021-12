Lulu Santos apresenta nova turnê em Salvador

Clique aqui e veja a programação musical da cidade



Lulu Santos desembarca em Salvador para apresentar o show da turnê “Acústico MTV II” no dia 5 de dezembro, no palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos do primeiro lote custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, localizada no bairro do Campo Grande, e nos balcões de venda das unidades dos SACs dos Shoppings Iguatemi e Barra.



