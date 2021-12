Luiz Melodia recebe alta após três meses internado para tratar câncer

O cantor Luiz Melodia, de 66 anos, recebeu alta do Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão (zona norte do Rio) nesta sexta-feira, 23, após quase três meses internado para combater um mieloma múltiplo (tipo de câncer no sangue).

A assessoria do hospital restringiu-se a confirmar a alta, sem fornecer detalhes sobre o tratamento e o atual estado de saúde do cantor.

Internado em 28 de março, Melodia submeteu-se a quimioterapia como preparação para um autotransplante de medula. A cirurgia foi realizada em 12 de maio, e a recuperação se estendeu até esta sexta-feira.

No mesmo dia em que o músico realizou a cirurgia, a casa dele, em São Conrado (zona sul do Rio), foi alvo de um assalto. Quatro bandidos encapuzados invadiram o imóvel e amarraram o filho do cantor e um amigo que o visitava. Foram levados computadores, telefones celulares e outros objetos. Nos computadores estava um acervo com detalhes da carreira profissional do artista, que acabou perdido, segundo a família.

