Luiz Melodia participa de ensaio do Cortejo Afro

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



O cantor Luiz Melodia é o convidado especial do Cortejo Afro do dia 31 de janeiro, próxima segunda-feira, na Praça Tereza Batista, Centro Histórico de Salvador, local onde o grupo baiano realiza os seus ensaios de verão até o Carnaval. A festa está programada para começar a partir das 21 horas. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$30 (meia-entrada).

adblock ativo