Luiz Fernando Guimarães volta em nova temporada com `Super Sincero´

O ator Luiz Fernando Guimarães está de volta com o quatro 'Super Sincero', do Fantástico, neste domingo, 4. Ele retorna ao programa na pele do personagem que nunca mede as palavras e, por isso, se mete em grandes confusões. Desta vez, para a reestreia, “as vítimas” de Salgado são todas as mulheres que surgem em seu caminho - seja no trabalho, na rua, no shopping ou em um spa. Mas nos episódios “SuperSimpática”, “SuperEngajada”, “Garota Zen” e “Garota Silicone”, elas mostram que também sabem se defender.







No “SuperSimpática”, Salgado consegue emprego na área de telemarketing e, no primeiro dia de trabalho, já fala para os clientes que os serviços prestados pela empresa não funcionam. Pacientemente, a chefe (Flávia Garrafa) até tenta ajudá-lo, mas Salgado passa de todos os limites ao revelar segredos íntimos da mulher.







Já em “Garota Silicone”, Salgado mostra que, no fundo, está mais interessado em perturbar a vendedora (Camila Czerker) do que em escolher uma roupa nova para comprar. Impressionado com o implante de silicone da moça, ele se insinua para a jovem de maneira descarada. E, quando finalmente alguma mulher dá uma chance, ele é desagradável ao criticar o estilo engajado de Helô (Gabriela Cerqueira), sua pretendente.







Para tentar então abstrair os problemas e relaxar, Salgado procura um spa, em “Garota Zen”. Mas, claro, arranja confusão desde o primeiro minuto em que pisa no local. O que ele não imaginava é que, desta vez, as funcionárias Yasmin (Renata Sayuri) e Eni (Isadora Ferrite) lhe dariam o troco na hora certa.











