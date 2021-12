Luiz Felipe é eliminado do BBB17 com 73,81%

Luiz Felipe foi o eliminado desta terça-feira, 14, no BBB17, no terceiro paredão do reality-show. Ele ficou com 73,81% dos votos do público. Antes do resultado, Tiago Leifert pergutou para Emillly quem ela acha que iria sair. A sister nem pensa e responde na lata: "Com muita dor no coração, acho que o Fê".

Na saída, Luis Felipe conversou com Tiago Leifert. "Eu sempre fui muito rispido na minha vida porque eu sempre tive alguns valores e nunca deixei que ninguém me ofendesse de forma nenhuma. O limite do meu respeito é quando a pessoa invade", disse o alagoano.

