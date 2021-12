Luiz Caldas recebe Baby do Brasil, BaianaSystem e Armandinho Dodô & Osmar em ensaio

O Carnaval vai predominar no ensaio de Luiz Caldas nesta quinta-feira, 16, às 20h, no Museu du Ritmo. O anfitrião vai receber Baby do Brasil, BaianaSystem e banda Armandinho Dodô e Osmar para levar o clima da avenida para o local.

Além de clássicos que o consagraram como pai da axé music, Luiz Caldas vem mostrando canções inéditas que passeiam por variados estilos. O cenário foi criado por Renata Mota sob os olhos atentos do artista. “Sempre me preocupei com o cenário, e esse ano, especialmente, ele tem muito a ver com minha obra, está muito bonito e muito artístico”, diz Luiz Caldas.

