Luiz Caldas mostra verve roqueira em show na Concha Acústica

A apresentação de Luiz Caldas na Concha Acústica, neste sábado, trará o cantor bem diferente daquele que o público está acostumado a ver nos palcos. Nada de “Fricote”, axé music e clima de festas populares. A noite será embalada pelo som pesado do rock, cenário de cemitério, mortos-vivos no palco e maquiagem extravagante. A intenção é causar impacto e mostrar que os artistas podem quebrar rótulos.



O show “Maldição” marca a gravação do DVD e CD homônimo de rock do cantor e é uma tentativa de mostrar que o artista não precisa se aprisionar a determinado estilo musical que o projetou. Precursor da axé music, Luiz Caldas não está preocupado com o possível estranhamento do público. Pelo contrário. Até gosta desse tipo de reação. “Adoro provocar esse estranhamento. Vai de encontro ao que quero: acabar com esse estigma. Quanto mais as pessoas se assustam, melhor”.





Por aqui, a comercialização será feita pela internet, espaço que tem sido bem interessante para o compositor. A rede passou a ser uma aliada para músicos como ele, que acabam encontrando pouco espaço na mídia para mostrar seu trabalho.



A divulgação das 130 composições no seu site, espaço onde vende cada uma a R$ 2, rendeu resultados surpreendentes, segundo o músico. “Consegui o primeiro lugar no myspace em comparação a outros artistas mais conhecidos do gênero, como Pitty e Rita Lee. Só a música Maldição (homônima ao show), teve 100 mil acessos”, revelou. No total, vendeu 400 mil músicas dos dez discos que produziu.



Caldas afirma que continuará com esse mesmo formato de divulgação. “Não trabalho mais com esse formato físico porque a pirataria não deixa mais. Hoje, as pessoas praticamente fazem CD como cartão de visita. Poucas botam álbum na loja. Quem vendia três milhões hoje fica feliz por vender 30 mil”.

