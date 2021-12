Luiz Caldas apresenta show de rock na Concha Acústica

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música

Luiz Caldas apresentará o show “Maldição” no dia 18 de setembro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), Campo Grande. O espetáculo mostra a versão rocker do cantor e compositor baiano e foi concebido quando ele trabalhava em dez álbuns temáticos divididos em nove estilos, que contavam com 130 músicas inéditas.



Um dos discos foi o de rock "Castelo de Gelo", cuja música “Maldição” foi escolhida pelo auto-intitulado criador da axé music para dar nome ao show. O cantor gravou seu álbum de rock com André T., responsável pela produção de trabalhos de grupos baianos como Retrofoguetes e Cascadura.



No show, Luiz Caldas será acompanhado pelo baixista Baldiviezo, o baterista Lalo e o guitarrista Claudinho Guimarães. A direção geral do evento fica por conta do cantor baiano e o cenário, um cemitério, é de responsabilidade de Zuarte.



Os ingressos para conferir a apresentação custam R$ 10 (inteira) e poderão ser adquiridos na bilheteria do TCA e nas unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) dos Shoppings Iguatemi e Barra. Ainda não há previsão de quando os bilhetes começarão a ser comercializados pelo Teatro.



| Serviço |

Luiz Caldas

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA)

Quando: 18 de setembro, às 18h

Quanto: R$ 10 (inteira)

