Luisa Marilac ameaça ir à Justiça e surpreende Nego do Borel

Luisa Marilac publicou um vídeo em seu canal dando indícios de que pretende entrar na Justiça contra Nego do Borel após o cantor tê-la chamado de "homem", comentário considerado transfóbico.

"Todo mundo sabe que sempre segui o Nego do Borel, sempre tive um grande carinho e respeito por ele até o dia que ele me magoou daquela forma. Sou muito criticada porque falam: 'Você não processou! Você tem que processar'", afirmou em seu canal no YouTube.

"Vocês sabem por que não movi uma ação contra o Nego do Borel? Porque minha equipe, minha advogada, entrou em contato com a equipe dele para ver se a gente conseguia um projeto de conscientização."

Luisa acredita que a ação seria uma oportunidade de o cantor "limpar sua imagem", e também de possivelmente ajudar instituições ligadas à causa LGBT.

"Que ele falasse - ele! - sobre a causa transgênero, sobre o gay, entendesse um pouquinho mais desse meio, desse assunto, pra ajudar nossa militância, nossa causa, devido àquele vacilo que ele deu comigo."

"Seria uma troca justa ele orientar o público dele, que me atacou covardemente, como o meu foi lá e atacou ele. Menos violência e mais amor na internet, porque acho que tudo se resolve no diálogo."

"O tempo passou, o assunto já está morrendo, graças a Deus. Sou uma pessoa que nunca precisei me meter em polêmica para aparecer, devagarzinho estou conseguindo meu espaço"

"Eu e minha assessoria estamos esperando uma posição da assessoria do Borel pra ver essa atitude e essa decisão que ele vai tomar. Não preciso me autopromover e muito menos quero um tostão dele."

"Eu não esqueci. O tempo e a vida me ensinaram uma coisa: quem bate esquece. Quem apanha nunca esquece. Tentei de uma forma e não consegui. Vou entrar em contato com minha assessoria, meus advogados, pra ver os trâmites legais."

"Se for o caso - espero que não seja - de eu ter que entrar na Justiça reivindicando alguns direitos, eu não faço questão de nenhum tostão. Será revertido em alguma causa trans ou gay."

O lado de Nego do Borel

Procurada pelo E+, a assessoria do cantor afirmou que "todas as ações que o Nego pretende fazer são sem alarde e divulgação."

"Nossa equipe estava em contato com a da Luisa e não entendemos o post. O Nego se arrependeu do que fez e não quer manter essa história viva", conclui a nota.

Não é a primeira ameaça de processo feita por Luisa. À época da polêmica com Nego do Borel, ela não gostou de declarações consideradas transfóbicas feitas pela apresentadora Mamma Bruschetta, do Fofocalizando, e já havia dito que pretendia processá-la.

"Vou processar a Mamma Bruschetta! Avisem ela lá, gente, pra ela se preparar. A Mamma Bruschetta vai tomar um processo no 'toba' pra ela aprender a me respeitar. Eu não processei o Borel, mas ela eu vou processar."

Confira o vídeo de Luisa Marilac abaixo:

