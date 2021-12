Luís Miranda faz últimas apresentações de 7 Conto

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de teatro



O ator Luís Miranda faz duas últimas apresentações da temporada da peça ¿7 Conto ¿ A Comédia¿ após o Carnaval em Salvador. O espetáculo pode ser visto somente neste sábado, 12, às 20 horas, e no domingo, 13, às 19 horas, no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).



Depois, o artista segue para o Rio de Janeiro para apresentar o espetáculo, cuja direção é da atriz Ingrid Guimarães. A montagem mostra, de uma forma bem humorada, as diferenças do Brasil por meio de sete personagens diferentes e engraçados.

adblock ativo