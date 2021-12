Luís Miranda faz curta temporada de '7Conto' no Teatro Jorge Amado

O ator Luís Miranda retorna a Salvador com mais duas apresentações da comédia "7Conto". O espetáculo, no Teatro Jorge Amado (Pituba), acontecerá neste sábado, 11, às 20h, e domingo, 12, às 19h.

Para o espetáculo, Miranda promete grandes novidades, mas a grande surpresa é a permanência da personagem Dandara, uma ex-adepta do candomblé que virou evangélica e hoje renega seu passado.

Dandara foi apresentada ao público no ano passado como uma convidada especial e hoje substitui o MC Dóllar definitivamente. Ela é uma crítica à intolerância religiosa latente na sociedade brasileira e sua cena conta com a participação - em vídeo - do ator Lazaro Ramos.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Jorge Amado, que funciona de quarta e quinta, das 14h às 19h, e sexta, sábado e domingo, das 14h ao início do último espetáculo da noite.

