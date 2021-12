Luís Miranda estreia mais uma temporada de 7Conto em Salvador

Depois de ter somado mais de um milhão de espectadores, o ator Luís Miranda retorna ao teatro baiano para uma temporada especial de verão da comédia 7Conto.

Sempre atualizando e reciclando cenários, figurinos e texto, o espetáculo ficará em cartaz em curta temporada, a partir do dia 4 de fevereiro, aos sábados, às 20h, e domingos, às 19h, e segue até 12 de março, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos custam R$ 60.

A comédia, com texto e atuação do próprio ator, é um espetáculo que aponta, de uma maneira bem humorada, as diferenças do Brasil através de sete personagens , todos criados pelo ator.

Com direção de Ingrid Guimarães, Luís Miranda coloca em cena todo o seu talento de humorista, fazendo o público rir e se identificar com os personagens como Queixada, Caroline e Dona Editi.

