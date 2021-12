Lúcio Mauro Filho faz homenagem aos 91 anos do pai: 'Guerreiro'

O ator Lúcio Mauro Filho publicou uma homenagem ao aniversário de 91 anos de seu pai, o também ator Lúcio Mauro, na última quarta-feira, 14.

"Sua garra de viver é coisa de guerreiro. Sua sabedoria e generosidade são um norte pra mim. Me deu tanta coisa nessa vida, que eu me vejo na obrigação de vivê-la em sua plenitude. Me deu todas as ferramentas pra isso. Obrigado pai", escreveu em seu Instagram.

Na última segunda-feira, 12, ele já havia encantado seus fãs compartilhando o primeiro encontro entre a netinha Liz, nascida em fevereiro, e seu avô.

adblock ativo